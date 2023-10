Zamość będzie miał nowego posła. Zostanie nim Sławomir Ćwik, miejscowy radny miejski, który startował z listy Trzeciej Drogi Bogdan Nowak

UM w Zamościu

„Dziękuję wszystkim wyborcom i pomagającym. To nasz wspólny sukces” – napisał Sławomir Ćwik na swoim profilu internetowym. Obecnie jest on zamojskim radnym miejskim. Już nim jednak nie będzie… także z innego powodu. 11 października 2022 roku złożył mandat na ręce przewodniczącego miejscowej Rady Miejskiej. Jednak jego rezygnacja miała obowiązywać dopiero…. za rok. O co chodzi?