Zamość. Lekarze z oddziału Chorób Płuc złożyli wypowiedzenia. Trwają z nimi rozmowy Bogdan Nowak

To niepokojące wieści. Lekarze pracujący na oddziale Chorób Płuc Zamojskiego Szpitala Niepublicznego złożyli wypowiedzenia z pracy. Mają kilka postulatów. To m.in. poprawa funkcjonowania transportu sanitarnego i zakup nowego sprzętu do bronchoskopii. Jeśli ich żądania nie zostaną spełnione, to pod koniec grudnia oddział pozostanie bez większości medyków. Jest jednak szansa, że tak się nie stanie.