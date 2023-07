Tygodniowy przegląd prasy 2.07.2023: Zamość, 25.06-1.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Zamościa

Szala goryczy się przelała. Zasikane korytarze zabytkowych kamienic, wymiociny, a nawet kał w różnych zakątkach i zaułkach. Tak wygląda zamojskie Stare Miasto: zwłaszcza po dużych imprezach masowych. Mieszkańcy tej dzielnicy mają tego dość. Wielokrotnie skarżyli się na takie obyczaje niektórych imprezowiczów i turystów do przewodniczącego zarządu swojego osiedla. Ten opowiedział o tym, na czerwcowej sesji zamojskiej Rady Miejskiej.

„Czar starej fotografii w obiektywie Mirosława Rybickiego” - to tytuł wystawy, którą można oglądać w korytarzu kamienicy przy ul. Staszica 19 w Zamościu. Ta unikatowa ekspozycja została przygotowana przez Adama Gąsianowskiego, właściciela miejscowego Muzeum Fotografii.

Popularne kąpielisko "Moczydło" nad nieliskim zalewem będzie mogło zostać otwarte. Sinice, które tam jakiś czas temu zakwitły nie są już groźne. Taką informację otrzymaliśmy w piątek (30 czerwca) z zamojskiej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Impreza właśnie się rozpoczęła. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli wraz z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Zamościu organizują wielką, XXXV Wystawę Zwierząt Hodowlanych Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Odbywa się ona w Sitnie, w dniach: 30 czerwca – 2 lipca.

To będzie jedna z największych, letnich imprez na terenie województwa lubelskiego. Wójt gminy Skierbieszów oraz Gminny Ośrodek Kultury w Skierbieszowie organizują wielki, trzydniowy jarmark św. Kiliana. Odbędzie się on w dniach 7-9 lipca. Jak co roku na tę imprezę przybędzie przynajmniej kilkanaście tysięcy osób.