Przed nami Jarmark św. Kiliana w Skierbieszowie. Impreza potrwa trzy dni Bogdan Nowak

Co roku przybywa tam kilkanaście tysięcy osób z całego regionu Bogdan Nowak

To będzie jedna z największych, letnich imprez na terenie województwa lubelskiego. Wójt gminy Skierbieszów oraz Gminny Ośrodek Kultury w Skierbieszowie organizują wielki, trzydniowy jarmark św. Kiliana. Odbędzie się on w dniach 7-9 lipca. Jak co roku na tę imprezę przybędzie przynajmniej kilkanaście tysięcy osób.