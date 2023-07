„Ocalone z niepamięci”. Fotografie Mirosława Rybickiego na zamojskim Starym Mieście

- To bardzo ważne i ciekawe. Te dawne chwile, utrwalone w kadrze – podkreślał podczas wernisażu Adam Gąsianowski. - Ludzie jednak często nie dbają o stare fotografie. Przykładów na to nie brakuje. Czasami np. umierają starsi ludzie, a fotografie dokumentujące ich życie są po prostu niszczone lub palone. Nie róbmy tego! Oddajmy je do Archiwum Państwowego w Zamościu, do muzeum czy biblioteki. Każde zdjęcie dokumentuje jakąś historię. Stanowi osobną opowieść. A dzięki takim wystawom, jak ta dzisiejsza, stare fotografie otrzymują drugie życie. Nie znikają w mrokach niepamięci.