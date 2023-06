Dieta nie należy się radnym tylko dlatego, że... nimi są. W Zamościu to przegłosowano

- Niektóre argumenty radnych uznaliśmy jednak za zasadne, dlatego przed sesją nasza petycja została wycofana. Po poprawkach jeszcze raz zostanie wysłana do RM – mówi prezes Jakubowski – Podobna petycja trafiła także do Chełma. Tam radni uznali naszą argumentację dotyczącą zwolnień lekarskich, ale nie zgodzili się z tym, że nie powinni pobierać diet, gdy nie są obecni na sesjach czy komisjach: gdy wykonują inne obowiązki radnego. Choć tak naprawdę, naszym zdaniem, nie wiadomo co to do końca znaczy... W efekcie wniosek został odrzucony.