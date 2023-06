Sinice na popularnym kąpielisku „Moczydło” w Nieliszu powoli odpuszczają. Woda na zwierzynieckich stawach „Echo” już jest czysta

Dawniej były one uznawane za rośliny, jednak według najnowszej taksonomii zaliczono je do „królestwa bakterii”. Są niebezpieczne zwłaszcza podczas tzw. zakwitów. Bo niektóre ich szczepy wytwarzają wówczas w większych ilościach substancje trujące. Może to u ludzi powodować różne dolegliwości skórne. A gdy ktoś napije się wody w takim kąpielisku, mogą także wystąpić objawy zatrucia pokarmowego.

Dosyć łatwo zakwit sinic zaobserwować. Woda wówczas mętnieje, powstają w niej także charakterystyczne smugi. Wygląda to tak, jakby pod jej powierzchnią istniało coś w rodzaju chmury. Na szczęście w Nieliszu ta podwodna chmura chyba się ostatnio zmniejsza, rozmywa.

- Przeprowadziliśmy odpowiednie badania. Jutro poznamy ich wynik – mówił w czwartek (29 czerwca) Stanisław Jaślikowski, szef zamojskiego sanepidu. - Woda wydaje się obecnie bardziej klarowna niż wcześniej.

Czy to jednak pozwoli na otwarcie kąpieliska? Na razie trudno powiedzieć. Podobny kłopot był także na popularnych stawach „Echo” w Zwierzyńcu. Tam stwierdzono bakterie coli. Na szczęście obecnie nie przekraczają już norm. - Woda na stawach „Echo” jest już dobrej jakości – zapewania dyrektor Jaślikowski.