Woda na kąpielisku „Moczydło” w Nieliszu już jest czysta. Będzie można się tam kapać

- Mamy wyniki badań. Woda na tym kąpielisku jest czysta. Nie będzie zatem przeszkód dla jego otwarcia – zapewnia Genowefa Nowak, kierownik oddziału nadzoru sanitarnego zamojskiego sanepidu.

To bardzo dobra wiadomość. „Moczydło” to jedno z najpopularniejszych kąpielisk na Zamojszczyźnie i w całym regionie. W sezonie turystycznym, każdego roku, odwiedzają go tłumy miłośników kąpieli wodnych i słonecznych.