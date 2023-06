Majteczki w kropeczki nie dla Perły Renesansu? Prezydent sprzeciwia się „wykluczeniu”

Na sesji zamojskiej Rady Miejskiej odbyła się dyskusja na temat piosenek disco polo , które co jakiś czas rozbrzmiewają się na miejscowym, zabytkowym Starym Mieście, zwanym także „Perłą Renesansu”. Pan Krzysztof zaprotestował przeciwko tego typu koncertom.

To nie są wysokie loty

O co chodzi? Na początki maja na Rynku Wielkim w Zamościu odbył się „Festiwal żywności wolnej od GMO – prosto od rolnika”. To wydarzenie zorganizował poseł Jarosław Sachajko oraz Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów KUKIZ'15. Gwiazdą festiwalu był grający muzykę disco polo zespół Bayer Full. Także do tego koncertu nawiązywał Krzysztof Matuszak.

Mężczyzna przypomniał, że na wizerunek miasta składa się nie tylko architektura, ale także m.in. zapachy i dźwięki. Pytał też zebranych o tę zaniedbaną – jego zdaniem - przestrzeń „audio-wizualną” wpisanego na prestiżową listę światowego dziedzictwa UNESCO Zamościa. Uważa, że potrzebne są zmiany.