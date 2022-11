Trudno dojść do pogromcy Goliata. Drewniany most obok Nowej Bramy Lubelskiej w Zamościu został zamknięty

Mężczyzna zauważył tabliczkę, na której było napisane „Teren budowy. Wstęp wzbroniony”. Umieszczono ją przed wejściem ma most. Nigdzie jednak nie zauważył budowlańców. - Nie było nawet widać śladów żadnych prac. O co chodzi? Czy możecie to wyjaśnić? - pyta nasz Czytelnik.

Nowa Brama Lubelska w Zamościu została wzniesiona w latach 20. XIX-wieku. To jeden z najciekawszych zabytków zamojskiego Starego Miasta (ma ona klasycystyczne elewacje). Obok gmachu, nad fosą, został w latach 80. ub. wieku wybudowany drewniany most. Prowadził on do dawnego, fortecznego rawelinu, gdzie ustawiono pomnik Dawida Psalmisty. Ową unikatową rzeźbę pogromcy Goliata wykonał prof. Gustaw Zemła, jeden z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy. Kłopot w tym, że już 20 lat po wybudowaniu most był w kiepskim stanie. Trzeba było przeprowadzić generalny remont tej budowli. Teraz sytuacja się powtórzyła.