W Szczebrzeszynie nowym burmistrzem zostanie Rafał Kowalik. Wygrał w drugiej turze

Ostatnio postanowił wystartować w wyborach na burmistrza Szczebrzeszyna. Zadanie być może miał ułatwione, bo w wyborczych szrankach nie stanął z nim Henryk Matej, dotychczasowy burmistrz tego miasta. W drugiej turze Rafał Kowalik zmierzył się jednak ze Zbigniewem Paprochą. Napisał o tym w mediach społecznościowych w taki sposób:

„Ja nie wygrałem. Wygraliśmy my wszyscy. My, mieszkańcy naszej gminy, którzy chcieliście zmian i działań. Dziękuję za Wasze głosy. Konkurentowi byłemu zastępcy (burmistrz Szczebrzeszyna – przyp. red.) również gratulacje dosyć ładnego wyniku. 1385 głosów to bardzo dużo” – napisał Rafał Kowalik.