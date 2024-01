„Problem podrzucania śmieci”. Zamość na tym traci, ale szukane są rozwiązania

Działania nieuchronne

Przewodniczący domagał się wprowadzenia w miejskim regulaminie „przyporządkowania” wyrzucanych przez mieszkańców odpadów do kontenerów z jednego osiedla oraz zwiększenia kar dla tych, którzy podrzucają odpady innym. - Rozumiem, że nie ma pieniędzy, żeby wszędzie zamontować monitoring. Zróbmy jednak coś, co da podobny efekt – apelował przewodniczący Jadczyszyn.

- Straż Miejska może udzielić mandatu za zaśmiecanie – mówiła prezes Magdalena Dołgan. - My staramy się o to, żeby takie działania były nieuchronne, bo wówczas możemy liczyć na zmianę zachowań. Jednak dotyczy to tylko sytuacji, gdy zaśmiecane są tereny wokół kontenerów. Gdy trafiają one do środka, jak mówią strażnicy, nie ma już mowy o zaśmiecaniu. Wydaje się, że potrzebny jest zapis, który będzie wprost zakazywał podrzucania śmieci do kontenerów. Oczywiście trzeba jeszcze wiele kwestii przedyskutować, także pod względem prawnym.

Głos w dyskusji zabrał też Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa. - Trochę się zmieniło w tej ustawie o zagospodarowaniu odpadów. Przede wszystkim nie przedsiębiorstwo (chodzi o PGK) zajmuje się ich zagospodarowaniem, tylko miasto. I to miasto z rządowego funduszu inwestycji lokalnych zakupiło tzw. gniazda do segregowania, po to, żeby poprawić stopień segregacji – przypomniał. - My byśmy z przyjemnością więcej gniazd zamontowali, gdybyśmy mieli na to pieniądze.