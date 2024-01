Co się dzieje na zamojskim stadionie? Na razie widać góry ziemi i wykopy

Stadion miejski przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu był w swoich prawie stuletnich dziejach wielokrotnie przebudowywany. Tam działo się wiele ważnych wydarzeń, nie tylko sportowych. Stąd tak wielki sentyment mieszkańców do tego obiektu. Stadion był jednak w ostatnich czasach w złym stanie technicznym. Dlatego zostanie praktycznie wybudowany od nowa. Taką decyzję podjęły jakiś czas temu zamojskie władze.

Stadion po nowemu

Zakres planowanych prac będzie bardzo duży. Przebudowana zostanie m.in. cała arena sportowa. Powstanie tam nowe boisko oraz część lekkoatletyczna. Pojawią się również m.in. skocznie do skoków w dal oraz do skoków o tyczce oraz wzwyż. W planach jest także budowa dwóch rzutni do pchnięcia kulą. Zmodernizowane będą również m.in. trybuny stadionu (ale nie w części od strony parku), powstanie wieża sędziowska, nowe kasy biletowe, zaplecze itd.