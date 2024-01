„Wszystkie ręce na pokład”. Wielka przeprowadzka zamojskiego I LO

- Nasza szkoła od 2019 roku funkcjonowała w tymczasowej siedzibie (chodzi o dawny pałac rodziny Zamoyskich – przyp. red.). Teraz wracamy do zrewitalizowanego, historycznego budynku Akademii Zamojskiej, co wymaga nakładu wielu sił i środków finansowych – mówi Agnieszka Kowal, dyrektor I LO w Zamościu. - Dlatego zwróciliśmy się do mieszkańców miasta z prośbą o pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Odzew była duży. Wsparcie zaoferowali m.in. urzędnicy z zamojskiego UM, ale także rodzice naszych uczniów oraz m.in. dyrektorzy innych szkół, którzy delegują do nas np. swoich konserwatorów.