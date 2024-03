„Nasze postulaty są słuszne”. Na razie nie widać końca rolniczych protestów

- Wczoraj odbyły się rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem. Padł m.in. pomysł zamknięcia granicy z Ukrainą – mówił w piątek (1 marca) Grzegorz Cymiński, dyrektor Biura Krajowego NSZZ RI „Solidarność”. - Jeśli ona jednak zostanie zamknięta tylko „na jakiś czas” np. na miesiąc, to niczego nie rozwiąże. Aby sytuacja została ustabilizowana, trzeba byłoby to zrobić przynajmniej do żniw. Wtedy magazyny rolników mogłyby zostać opróżnione. Na razie rozmowy nie przyniosły konkretów, dlatego nadal protestujemy. Do skutku. A nasza determinacja jest duża.