Hrebenne, Dorohusk. Pomoc dla protestujących rolników. Dostają obiady, zupę, ciasta

Protestujący to doceniają. - Warto podkreślić to lokalne zaangażowanie. Dla nas jest ono bardzo ważne. Bardzo za nie dziękujemy – mówił w poniedziałek (19 lutego) Grzegorz Cymiński, dyrektor Biura Krajowego NSZZ RI „Solidarność”. - Jednak mamy też inne wsparcie. Do protestu w Hrebennem przyłączają się ludzie z całej Polski. Ostatnio mieliśmy np. grupę z Poznania. Mogę też powiedzieć, że będą nas wspierać także myśliwi.