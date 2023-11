Prasówka z października 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Zamościu? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w październiku czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Zamościa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Absolwenci kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie otrzymali dyplomy. Zdjęcia”?

Przegląd października 2023 w Zamościu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z października 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Absolwenci kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie otrzymali dyplomy. Zdjęcia Absolwenci kierunku lekarskiego z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odebrali dziś swoje dyplomy ukończenia studiów. Teraz czekają ich praktyki w szpitalach oraz wybór specjalizacji lekarskiej. 📢 Za nami akcja „Drzewko za surowce wtórne". Łącznie rozdaliśmy 2,5 tys. sadzonek. Zobacz galerię Sześć ton makulatury i dwie tony elektroodpadów zamieniliśmy wspólnie z Wami na dwa i pół tysiąca sadzonek drzew i krzewów. Już w przyszłym roku te rośliny wyprodukują pierwsze kilogramy tlenu, a za kilka lat ten tlen będzie już można liczyć w tonach. Za nami kolejna akcja Kuriera Lubelskiego – „Drzewko za surowce wtórne". Rozdaliśmy podczas niej sadzonki w zamian za makulaturę i elektrośmieci.

📢 Zamek Kamieniec pobudza wyobraźnię. Warto wyruszyć tam także jesienią Trudno sobie wyobrazić stary zamek bez legend i duchów. Jedna z nich opowiada o karlicy Kasi, która była dwórką wojewodziny Barbary Kamienieckiej. Ma ona ukazywać się od czasu czasu w jednej z zamkowych komnat. Czasami widywana jest także (głównie o zachodzie słońca) na murach oraz na dziedzińcu zabytkowych, malowniczych ruin.

Prasówka listopad Zamość: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w październiku uwagę czytelniczek i czytelników z Zamościa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wielka historia w maleńkiej wsi na Zamojszczyźnie. Stare zdjęcia i opowieści dwóch sołtysów Lipiny Nowej Oglądam często stare zdjęcia rodzinne oraz wykonane kiedyś przeze mnie i zastanawiam się: jak to wszystko dookoła nas się zmienia, jak odchodzą ludzie, zmieniają się miejsca – mówi Wiesław Sędłak, sołtys Lipiny Nowej. - A fotografie mają tyle lat i nadal są w niezłym stanie. Nie zmieniają się. I niech tak pozostanie. Życie musi się przecież toczyć dalej, swoimi koleinami.

📢 A może do Zamościa warto wybrać się jesienią! W tym mieście jest wówczas pięknie Sezon turystyczny w Hetmańskim Grodzie już się skończył (o czym mogą świadczyć demontowane właśnie ogródki restauracyjne i kawiarniane), ale turystów i spacerowiczów nadal w tym szacownym mieście nie brakuje. W sobotę (28 października) widzieliśmy ich wielu na miejscowym Starym Mieście oraz m.in. w Parku Miejskim. Nie brakowało m.in. turystów z Ukrainy. 📢 Biała postać zmieniająca się... w smugę. Opowieści o zamojskim cmentarzu (ZDJĘCIA) „Z cmentarzem (parafialnym przy ulicy Peowiaków w Zamościu) były związane legendy. Oto pomnik rodziny Kłossowskich, farmaceutów od kilku pokoleń, stale był podmywany przez wodę” – pisała Maria Matuszewska, w książce pt. „Miniony czas ulicy Browarnej w Zamościu”. „Często ten grób otwierano i osuszano od nadmiaru znajdującej się w nim wilgoci. Ludek zamojski tłumaczył sobie to zjawisko w wieczornych pogawędkach o duchach, siedząc na gankach”.

📢 Piękne stroiki na grób na Wszystkich Świętych 2023. Wyjątkowe dekoracje na cmentarz na 1 listopada. Te wiązanki na grób to hit Stroiki na cmentarz warto wybrać już teraz, bo lada chwila przypada jedno z najważniejszych świąt w roku, czyli dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada dekorujemy nagrobki kompozycjami na cmentarz i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby. 📢 Łabunie. Jubileusz Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży To była ważna uroczystość nie tylko dla powiatu zamojskiego. Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży obchodził pięciolecie swojego założenia. Uroczystość odbyła się w środę (25 października).

📢 Zamość. Zakończono przebudowę ulicy Rydla i chodnika na bulwarach W Hetmańskim Grodzie zakończono dwie ważne inwestycje. To przebudowa ulicy Rydla oraz chodnika i ścieżki rowerowej na miejscowych bulwarach. W sumie wydano na to ponad 2 miliony złotych.

📢 Dwa miliony złotych dla krasnobrodzkiego sanatorium. Ilość miejsc wzrośnie tam do 187 Wiele już udało się zrobić. Plany także są bardzo poważne. Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. J. Korczaka w Krasnobrodzie otrzymało rządowa dotację w wysokości 2 mln zł na wyposażenie jednego z budynków, po jego rozbudowie. Stało się to w poniedziałek (23 października). 📢 Bieszczadzki Jaworzec. Wieś, która stała się widmem W tym miejscu istniała drewniana cerkiew parafialna pod wezwaniem św. Wielkiego Męczennika Dymitra. Zbudowano ją w 1846 roku. Przez cały wiek służyła okolicznym mieszkańcom. Została jednak spalona wraz całą, bieszczadzką wsią Jaworzec. Mieszkańców tego zakątka wysiedlono. Jednak starą świątynię jakiś czas temu „uczytelniono”. W jaki sposób? W miejscu gdzie istniał kiedyś ołtarz ustawiono ikonę św. męczennika Dymitra. Na metalowej ramie ustawiono także drzwi. Pojawił się również metalowy krzyż.

📢 Bieszczady najpiękniejsze są jesienią. Tam sezon turystyczny jeszcze się nie skończył Te majestatyczne, wspaniałe góry bywają o tej porze roku kapryśne. W ciągu dnia może świecić piękne słońce, które złoci połoniny i lasy, po chwili pojawiają się ciężkie, ołowiane chmury z których kropi deszcz lub spadają płatki śniegu. Bieszczadzkie szczyty czasami spowijają mgły, targają nimi zimne wiatry. To wszystko podoba się turystom. Dlatego w Bieszczadach końca sezonu turystycznego jeszcze nie widać.

📢 Michał Biały znowu najszybszy. Zobacz uczestników 7. Półmaratonu Lubelskiego Michał Biały z SKB Kraśnik wygrał 7. Półmaraton Lubelski. Bieg ulicami miasta na dystansie 21,0975 km pokonał w czasie 1 godziny 14 minut i 8 sekund. 📢 Zamość będzie miał nowego posła. Zostanie nim Sławomir Ćwik, miejscowy radny miejski, który startował z listy Trzeciej Drogi „Dziękuję wszystkim wyborcom i pomagającym. To nasz wspólny sukces” – napisał Sławomir Ćwik na swoim profilu internetowym. Obecnie jest on zamojskim radnym miejskim. Już nim jednak nie będzie… także z innego powodu. 11 października 2022 roku złożył mandat na ręce przewodniczącego miejscowej Rady Miejskiej. Jednak jego rezygnacja miała obowiązywać dopiero…. za rok. O co chodzi?

📢 Zamość. Lekarze z oddziału Chorób Płuc złożyli wypowiedzenia. Trwają z nimi rozmowy To niepokojące wieści. Lekarze pracujący na oddziale Chorób Płuc Zamojskiego Szpitala Niepublicznego złożyli wypowiedzenia z pracy. Mają kilka postulatów. To m.in. poprawa funkcjonowania transportu sanitarnego i zakup nowego sprzętu do bronchoskopii. Jeśli ich żądania nie zostaną spełnione, to pod koniec grudnia oddział pozostanie bez większości medyków. Jest jednak szansa, że tak się nie stanie. 📢 Powiat Zamojski. Droga z Łabuniek Pierwszych do Wolicy Śniatyckiej została oficjalnie otwarta Pierwszy etap inwestycji objął odcinek drogi o długości 7,8 km. Wartość zadania to ponad 7 mln zł. Prace zrealizowano dzięki wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz ze środków gminy Łabunie i powiatu zamojskiego. W środę (11 października) otwarto wyremontowany odcinek drogi prowadzącej z Łabuniek do Zubowic.

📢 Rolnik z województwa lubelskiego, który wystąpił w programie "Rolnik szuka żony" na ślubnym kobiercu. Zdjęcia Kamil pochodzący z woj. lubelskiego oraz Joanna z programu "Rolnik szuka żony" wzięli ślub. Para doczekała się także dziecka i wiedzie teraz spokojne życie w rodzinnych stronach rolnika. Zobacz, co słuchać u popularnej pary z programu. 📢 Wybory do Senatu. Do PKW spłynęły wszystkie wyniki. Kto zdobył mandat? PKW na swojej stronie internetowej publikuje od rana szczątkowe wyniki wyborów do Senatu. Sprawdź, którzy z kandydatów w poszczególnych okręgach radzą sobie najlepiej i są faworytami w wyścigu o mandaty. W większości okręgów znamy już zwycięzców. 📢 "Jagiełło - to kolega twój?!". Nauczyciele komentują sprawdziany swoich uczniów. Sprawdź "Władek Jagiełło - to kolega twój?!", "Robuś, ten miesiąc to październik, a nie piździernik", "Bez komentarza - jedynka" to tylko część z dopisków, które zostawiają na sprawdzanych przez siebie klasówkach nauczyciele.

📢 Licytacje komornicze domów w woj. lubelskim. Zobacz, jakie nieruchomości można kupić w naszym regionie Szukasz domu w atrakcyjnej cenie? Komornicy licytują te nieruchomości w województwie lubelskim. Zobacz aktualne ogłoszenia licytacji w naszym regionie.

Gazeta Lubuska. Zielona Góra. Policyjna Akcja Znicz