Wielka historia w maleńkiej wsi na Zamojszczyźnie. Stare zdjęcia i opowieści dwóch sołtysów Lipiny Nowej

W okolicznych lasach w pierwszych latach PRL-u nadal ukrywali się partyzanci. A w gminie nie brakowało też funkcjonariuszy i konfidentów Urzędu Bezpieczeństwa, którzy zaprowadzali nowy komunistyczny ład.

- Pamiętam, że do Zawody przyjechał na koniu Władysław Białosz, jeden z partyzantów. To był jeszcze 1945 rok. Odwiedził on swojego ojca, który wrócił z Niemiec. Ktoś jednak doniósł do UB. Partyzanta zabili, a konia zabrali. To były niebezpieczne czasy. Zresztą jeden z leśnych ostrzegał mnie, żebym nie zapisywał się do żadnej partii. I nigdy tego nie zrobiłem — wspominał pan Jan. — Przeszkadzało to różnym działaczom, wytykano mi to. Przyjeżdżał np. do mnie niejaki Terlecki, sekretarz powiatu zamojskiego, i dokuczał mi, że nadal „na białej kobyle jeżdżę”.