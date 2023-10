Zamość. Zakończono przebudowę ulicy Rydla i chodnika na bulwarach

Przebudowa ulicy Rydla została wykonana dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Udało się na ten cel pozyskać ponad 1,1 mln zł. W sumie inwestycję przeprowadzono za 1 mln 950 tys. zł (różnica to tzw. wkład własny). Prace wykonał Zakład Budowlano-Transportowy „Drogmost”. To m.in. przebudowa ponad 360 metrów jezdni. Powstał także chodnik, kanalizacja deszczowa oraz nowe oświetlenie uliczne. Te roboty zostały niedawno zakończone.

Nie tylko tam. Odnowiono również chodnik i ścieżkę rowerową na zamojskich bulwarach (nad rzeką Łabuńką). To jeden z najpopularniejszych deptaków w mieście. Był on jednak w złym stanie. To się zmieniło. W sumie, w ramach drugiego etapu zaplanowanych robót, odnowiono właśnie 418 metrów chodnika i ścieżki rowerowej: pomiędzy ulicami Okrzei i Sadową.

Inwestycja pochłonęła prawie 247 tys. zł. Zadanie zostało odebrane i przekazane do użytku 19 października.