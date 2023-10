Biała postać zmieniająca się... w smugę. Opowieści o zamojskim cmentarzu (ZDJĘCIA)

Zjawy

Bez pomników i krzyży

„(Cmentarz) dzielił się (przed II wojną światową) na część starą od strony „Ziemianina” oraz nową, przylegającą do ulicy Peowiaków czyli „Obwodówki”. Pod płotem przy ul. Przemysłowej chowano samobójców” – czytamy w zapiskach Marii Matuszewskiej. „Szczątki ich skrywało niewielkie wzniesienie w ziemi, bez pomników i bez krzyży, porosłe jedynie bujnym barwinkiem i fiołkami, jakby zasłoną litościwej przyrody skrywającej anonimowe tragedie ludzi, którzy przedwcześnie wyrzucili karty ze swojej talii życia”.

Samobójcom w dawnej Polsce często odmawiano pochówków w poświęconej, cmentarnej ziemi. Grzebano ich zwykle poza ludzkimi osadami, na rozstajnych drogach, lub przy cmentarnych płotach. Na mogiły takich ludzi rzucano stosy gałęzi, które były co jakiś czas podpalane (robili to m.in. pielgrzymi wyruszający do licznych w naszym kraju sanktuariów). Po co? Wierzono, że tylko przy takich ogniskach zziębnięte, pokutujące dusze mogą się ogrzać (do dziś ogniska są rozpalane podczas Zaduszek, w sąsiedztwie niektórych, zwykle wiejskich cmentarzy).