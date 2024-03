O „dobrych wojakach” nie tylko w naszym regionie. Nie byli tacy jak w serialach komediowych

Rosyjskie władze Zamościa podjęły wówczas decyzję o ewakuacji. 18 sierpnia zaczęto także niszczyć m.in. zapasy spirytusu w miejscowej fabryce rządowej (wiedziano czym najbardziej można było dokuczyć żołnierzom wrogiej armii). Działała ona w budynkach przy dzisiejszych ulicach Partyzantów i Orlej. Tak opisywano te wydarzenia w 1918 r. na łamach Kroniki Powiatu Zamojskiego:

„Mieszkańcy, dowiedziawszy się o tym, śpieszyli do kanału, którym wódka ciekła, i napełniali nią różne naczynia (...). Paręset osób zebranych wkoło fabryki, wyłamało bramę i poczęło wynosić wódkę w różnego rodzaju naczyniach. Szosą prowadzącą do Tomaszowa, biegli w różnych kierunkach starzy ludzie i dzieci: jedni dążyli do domów z napełnionymi naczyniami, inni zaś śpieszyli do fabryki, aby napełnić swe naczynia wódką”.