Prezydent Andrzej Wnuk spalił trzymaną w dłoniach gazetę. Radny pyta co na to straż pożarna? Bogdan Nowak

- Jest pan fachowcem, najwłaściwszą osobą do oceny tej sytuacji – mówił Dariusz Zagdański zwracając się do przedstawiciela straży pożarnej. - Ja jako radny, reprezentujący grupę mieszkańców miasta chciałbym w tym zakresie uzyskać odpowiedź. Co w tym temacie stanowią przepisy? Jaki jest odbiór Państwowej Straży Pożarnej w tym zakresie? UM w Zamościu

- W mediach społecznościowych pojawił się wizerunek pana prezydenta (Andrzeja Wnuka) jak podpala, czy pali jeden z tygodników. To wzbudza kontrowersje – mówił Dariusz Zagdański, zamojski radny miejski (ubiega się także o stanowisko prezydenta miasta) na dzisiejszej sesji RM w Zamościu. - Moje pytanie brzmi: co na to przepisy przeciwpożarowe? Co w tym zakresie stanowią? Z tym pytaniem zwrócił się na sesji zamojskiej Rady Miejskiej do przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej.