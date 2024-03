Bełżec. Palmowy zawrót głowy. Najwyższa miała prawie dziesięć metrów

Kultywowanie tradycji

To prawdziwe dzieła sztuki. Materiały do ich wyrobu miejscowe gospodynie gromadziły jeszcze jesienią. To m.in. gałązki tuj, bukszpanu, suszki kwiatów, traw i ziół oraz kłosy zboża.

Wszystkie palmy można było oglądać w Bełżcu 24 marca – podczas Niedzieli Palmowej. Wówczas ruszyła procesja z miejscowej kaplicy pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego do kościoła parafialnego w Bełżcu. Następnie odbyła się się msza oraz podsumowanie konkursu na na najpiękniejszą palmę.