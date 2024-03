„Jakby wyszli z jakiegoś potopu”. Śmigus-dyngus w dawnej: dystyngowanej i chłopskiej Polsce

Gdy się rozswawoliła kompania

„Początkowo były to nazwy dwóch odrębnych i bardzo starych obrzędów” – pisze dr Barbara Ogrodowska w książce pt. „Ocalić od zapomnienia. Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne. „Śmigusem zwano zwyczaj oblewania wodą, głównie dziewcząt na wydaniu i młodych kobiet, a także smaganie się zielonymi gałęziami i witkami wierzbowymi lub uplecionymi z nich batami. Był to tzw. śmigus zielony lub suchy (…). Natomiast dyngusem zwano pochody młodzieży męskiej, często w przebraniach z różnymi rekwizytami”.

„Była to swawola powszechna w całym kraju: tak między pospólstwem, jako też dystyngowanemi” – czytamy w jego zapiskach. „W poniedziałek wielkanocny mężczyźni oblewali wodą kobiety, a we wtorek i w inne następujące dni, kobiety mężczyzn, uzurpując sobie tego prawa aż do Zielonych Świątek (…). Oblewali się rozmaitym sposobem: amanci dystyngowani, chcąc tę ceremonię odprawić amantkom swoim, bez ich przykrości, oblewali je lekko różaną lub inną, pachnącą wodą, po ręce, a najczęściej po gorsie, małą jaką sikawką albo flaszeczką”.

Jak zauważyła dr Barbara Ogrodowska, były one połączone z kwestą świąteczną, czyli wypraszaniem darów m.in. świątecznego jadła i jaj wielkanocnych. Z czasem te obrzędy zostały połączone pod wspólną nazwa śmigusa-dyngusa. I zaczęto kojarzyć je głównie z polewaniem wodą. Przyjmowało to różne, czasami bardzo intensywne formy. Pisał o tym Jędrzej Kitowicz.

Jednak zwykle wyglądało to zupełnie inaczej. „Którzy zaś przekładali swawolę, oblewali damy wodą prostą, chlustając garnkami, szklenicami, dużemi sikawkami prosto w twarz lub od nóg do góry, a gdy się rozswawoliła kompania panowie i dworzanie, panie, panny, nie czekając dnia swego lali jedni drugich wszelkiemi statkami (naczyniami) jakich dopaść mogli: hajducy i lokaje donosili cebrami wody, a kompania dystyngowana czerpiąc od nich, goniła się i oblewała od stop do głów”.

Przydybać w łóżku

„Największa była rozkosz przydybać jaką damę w łóżku, to już ta nieboga musiała pływać w wodzie między poduszkami i pierzynami, jak między bałwanami, przytrzymana albowiem od silnych mężczyzn, nie mogła się wyrwać z tego potopu: którego unikając, w dniu tym wstawały damy jak najraniej, albo też pamiętały zatarasować dobrze pokoje sypialne” – notował nieoceniony Kitowicz. „Bywało nieraz, iż osoba zlana wodą jak mysz, a jeszcze w dzień zimowy, dostawała stąd febry, na co bynajmniej nie zważano, byle się zadosyć stało powszechnemu zwyczajowi”.

Wierzono, że oblanie wodą miało zapewnić życiowe powodzenie, zdrowie i wszystko co najlepsze. Zatem dbano o to, żeby... nikogo solenna kąpiel nie ominęła. „Parobcy zaś po wsiach łapali dziewki, które się w ten dzień jak mogły kryły i zawlokłszy do stawu, albo rzeki, wziąwszy za nogi i ręce wrzucali do wody, albo też włożywszy w koryto przy studni, lali wodą – czytamy w zapiskach Jędrzeja Kitowicza.