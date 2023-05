Prasówka 21.05.2023 z całego tygodnia w Zamościu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Zamówionych jest 20 wyrzutni typu Himars. Mariusz Błaszczak, wicepremier oraz minister obrony narodowej poinformował, że pierwsze z nich trafiły do Polski. Znalazły się na wyposażeniu 16 Dywizji Zmechanizowanej stacjonującej w województwie warmińsko-pomorskim. Trwają też rozmowy z amerykańskim producentem oraz sekretarzem obrony USA na temat kontraktu na kolejne dostawy. Niewykluczone, że wyrzutnie za jakiś czas trafią także do18 Dywizji Zmechanizowanej tzw. Żelaznej, która broni województwa lubelskiego oraz wschodniej flanki NATO.

Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd gen.) TB-X606F - 10.3" - 4/128GB -...

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB125FU - 10.61" 3/32GB - Wi-Fi -...

Przez dwa dni we Włodawie gościli literaci z Polski, Litwy i Ukrainy. Okazją do spotkania był V Międzynarodowy Trójstyk Literacki.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zamościu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Twierdza przeszła w 1648 roku wojenną próbę. Uważa się, że połączone siły tatarsko-kozackie, które próbowały ją zdobyć liczyły od 40 do 60 tys. żołnierzy, a dawni kronikarze wspominali nawet o 100 tysiącach! Była to olbrzymia potęga. Ich wódz Bohdan Chmielnicki straszył dzielnych obrońców Zamościa Tatarami dowodzonymi przez znanego z kart sienkiewiczowskiej „Trylogii” Tuhaj-Beja.

Zapowiada się ciekawa inicjatywa. W sąsiedztwie zamojskiego Parku Miejskiego 20 i 21 maja stanie Mobilne Miasteczko Zdrowia. Będzie tam można wykonać badania lekarskie i m.in. zasięgnąć konsultacji. To pierwszy ogólnopolski projekt poświęcony profilaktyce zdrowotnej, przygotowany we współpracy: Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Aktywów Państwowych i m.in. Narodowego Funduszu Zdrowia. Stanie tam także Naukobus Centrum Nauki Kopernik.

W piątek 19 maja 2023 r. policja przeprowadzi ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne. Na co będzie zwracać szczególną uwagę?

Dominika i Marcin Grzywnowie wygrali 15. Samochodową Imprezę Pań. W tym nietypowym rajdzie Automobilklubu Chełmskiego wzięło tym razem udział aż 14 kobiecych załóg, w tym kilka z dziećmi. Wszyscy dotarli szczęśliwie do mety.

Było groźnie. Wieczorem (17 maja) nad Zamościem, powiatem zamojskim oraz tomaszowskim przetoczyła się potężna burza. W niektórych miejscowościach drogi zamieniły się w rwące rzeki. Doszło do podtopień budynków mieszkalnych, ale także gospodarczych i usługowych. Strażacy interweniowali w Zamościu, Tomaszowie Lub. oraz m.in. w gminach: Sitno, Łabunie, Skierbieszów i Krynice.

„Trzy typy prasy prowincjonalnej można (…) wyróżnić. Pierwszy z nich — niestety — najczęściej spotykany to tygodniki, dwutygodniki itd., poświęcone sprawom politycznym, społecznym i literackim. W pismach tego typu panowie redaktorzy robią wielką politykę (…) — czytamy w tzw. wstępnym artykule „Kroniki Powiatu Zamojskiego” wydanej w kwietniu 1918 r. „Drugi typ prasy prowincjonalnej to tygodniki na kresach poświęcone obronie polskiego stanu posiadania (…). Trzeci typ — skromny, szary, jak życie codzienne, ale potrzebny, to pismo poświęcone sprawom społecznym i kulturalnym danego powiatu, które omawia i klasyfikuje”. Według autora tego artykułu rolę publikacji „trzeciego typu” trudno było przecenić.