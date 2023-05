„Małe kościotrupki”. O powojennej zapaści demograficznej w naszym kraju

W niektórych miastach organizowano pomoc, ale była ona niewystarczająca. „Obok dzieci widać i starszych, w zniszczonych, poobrywanych ubraniach, z wychudłymi twarzami (…)” — tak według relacji „Gazety Lubelskiej” z 25 lutego 1946 r. wyglądał punkt dożywiania przy ul. Betonowej w Lublinie. "Przecież to punkt dożywiania dzieci, czy i dorosłym wydaje się tu zupę? — pytamy (o to) kierowniczki. „Nie, to rodzice przyszli z naczyniami na obiad, bo dzieci, nie mając butów, albo chore, nie mogły się same zgłosić” — odpowiada (kierowniczka)”.