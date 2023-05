„To jest cel jaki sobie stawiamy”. Polska stara się o 500 wyrzutni Himars. Niektóre zapewne trafią do „Żelaznej Dywizji”

Wzmocniony potencjał

To ważne przedsięwzięcie. Wartość umowy na zamówionych już 20 wyrzutni oraz amunicję i tzw. sprzęt towarzyszący opiewa na 414 mln dolarów. A to dopiero początek. Negocjowana jest dostawa kolejnych 500 tego typu wyrzutni. Zgodę na ich sprzedaż wydał już Kongres USA. Polskim władzom zależy na tym, aby wyrzutnie dotarły do Polski tak szybko, jak to możliwe (mają być montowane na podwoziach Jelcza).