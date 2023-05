Woda wdarła się do domów i gospodarstw. Skutki burzy w Zamościu i na Zamojszczyźnie

W niektórych miejscowościach wyglądało to dramatycznie. - Woda z okolicznych pól spłynęła na drogę m.in. w Łabuniach Reformie i Łabuńkach Pierwszych. Zdecydowało o tym ukształtowanie terenu jakie jest w tej okolicy – relacjonuje mł. bryg. Marcin Żulewski, oficer prasowy KM PSP w Zamościu. - Mieszkańcy próbowali się ratować. Układano np. worki z piaskiem przed posesjami. Niestety woda wdarła się do niektórych gospodarstw. Jej poziom sięgał tam nawet do 50 cm.