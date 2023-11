Prasówka 19.11.2023 z całego tygodnia w Zamościu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przejście dla pieszych przy ulicy Partyzantów w Zamościu (obok budynku dawnej „Ubezpieczalni”) zostało ponownie wyznaczone. Jest ono jednak oznakowane w sposób szczególny. Dlaczego? To centrum miasta, ruch pojazdów jest bardzo duży, dlatego w tym zakątku miast - także z tych względów – bywa niebezpiecznie. Trzeba tam bardzo uważać.

Zima przyszła z dnia na dzień, uderzyła wielogodzinną śnieżycą i wygląda na to, że wyprosiła jesień. Nawet jeśli na razie nie zostanie jeszcze z nami na dobre, przywitała mieszkańców województwa lubelskiego przepięknymi widokami. Zobacz świat okryty białym puchem w obiektywie naszych Czytelników i Czytelniczek!

To dobre wiadomości dla kierowców z Zamościa i Zamojszczyzny. Niebawem rozpoczną się remonty trzech ulic. Miasto Zamość wystarało się właśnie o dofinansowanie w wysokości 1 mln 38 tys. zł na remont ulicy Podwale. Odnowiona zostanie także droga z Udrycz Kolonii do Dębowca oraz z miejscowości Gródki do Czernięcina w powiecie zamojskim.