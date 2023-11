Przy Zamojskim Szpitalu Niepublicznym powstaną nowe miejsca parkingowe. W miejscu wyburzanej „lodowni”

Budynek stał na tyłach szpitalnej apteki w kompleksie szpitalnym przy ul. Peowiaków w Zamościu. Prace rozbiórkowe już są prowadzone. Wykonawcą robót jest firma PPHU JSZ Jerzy Sylwester Zagraba z Dorohuczy, która wygrała drugi przetarg na to zadanie (jak informują władze szpitala, w poprzednim oferenci proponowali zbyt wysoką cenę).

Prace pochłoną 77 tys. zł. Nie tylko jednak rozbiórka zostanie przeprowadzona za tę kwotę. W planach jest także zniwelowanie gruntu, wywieziony będzie gruz, ale także powstaną nowe, tak bardzo potrzebne – miejsca parkingowe.

Będzie ich jednak tylko osiem. Dlaczego tyle? Jak informuje Damian Miechowicz, prezes zarządu Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. rzeczywiście początkowo planowano, iż powstanie ich więcej. Niestety, na tym terenie wystąpiły tzw. kolizje budowlane m.in. z przyłączami awaryjnego ujęcia wody. - Dlatego musieliśmy zrewidować nasze plany – informuje Damian Miechowicz.

Nie są to jedyne nowości w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym. Niedawno, dzięki dofinansowaniu Fundacja PGE w ramach projektu "Doposażenie Oddziału Chorób Płuc, placówka kupił sprzęt dla oddziału pulmunologii. To specjalistyczne urządzenie do nieinwazyjnego monitorowanie wentylacji i nasycenia tlenem raz „przezskórny” kapnograf i pulsoksymetr. Zakupiono także m.in. system do cyfrowego drenażu klatki piersiowej.