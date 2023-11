Suchowola. Strażacy stłumili pożar. Nie obyło się jednak bez strat Bogdan Nowak

Do pożaru doszło w sobotę (11 listopada) w budynku gospodarczym w Suchowoli (gm. Adamów). Jak czytamy w komunikacie zamojskiej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej składowano w nim „bele materiałów do szycia”. Wprawdzie właściciel posesji próbował sam ugasić ogień, ale nie przyniosło to rezultatu. Wezwano pomoc.