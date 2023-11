Stare Miasto w Zamościu przyciąga coraz więcej turystów. Nie tylko tam bywa tłoczno

- W tym roku bez wątpienia przybyło do Zamościa więcej turystów niż w latach poprzednich. Miasto stało się chętniej odwiedzane po pandemii koronawirusa i ten trend się utrzymuje – ocenia Adam Gąsianowski, właściciel Muzeum Fotografii, które działa w jednej z kamienic przy Rynku Wielkim w Zamościu. - Przybywają do nas oczywiście zorganizowane wycieczki, ale głównie są to jednak turyści indywidualni.