Wielka, żywa choinka i dekoracje wykonane przez uczniów. Zamość przygotowuje się do świąt

„Chcemy stworzyć (…) klimat tradycyjnych Świąt i postawić na Rynku Wielkim dużą, żywą choinkę” – czytamy w komunikacie zamojskiego UM. „Jeśli masz drzewo, z gęstymi gałązkami, o wielkości ok. 13 m wysokości, daj nam znać dzwoniąc na numer 84 638-12-04 (…) My je wytniemy i zabierzemy ze wskazanego miejsca”.

Jak będą wyglądały inne dekoracje? Zamojscy radni miejscy dopytywali o to jeszcze wrześniowej sesji RM. - W tym roku podeszliśmy do tematu, właśnie choćby ze względów ekonomicznych, ale też społecznych, socjologicznych – mówił wówczas Piotr Orzechowski, wiceprezydent Zamościa. - Zaprosiliśmy do współpracy przedstawicieli zamojskich szkół ponadpodstawowych, także technicznych tj. „mechanik”, „rolniczak”, „budowlanka” i „plastyk”.