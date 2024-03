Przywracanie pamięci na cmentarzu żydowskim w Szczebrzeszynie

- Moi przodkowie musieli mieć kontakt z ludźmi pochowanymi na cmentarzu żydowskim, także z tymi, którzy zostali zamordowani w 1942 roku i leżą w masowych mogiłach – podkreśla Tomasz Pańczyk. - W nich spoczywa dokładnie połowa mieszkańców ówczesnego Szczebrzeszyna. Zamordowanym należy się pamięć, szacunek. Chodzi np. o to, żeby po prostu nikt nie deptał po masowych mogiłach (są na nich m.in. ścieżki). Oni też nie mieli nawet symbolicznego pochówku. Chcemy to zmienić, naprawić. Może uda się to zrobić jesienią, w ramach naszej inicjatywy. Żyje przecież wielu potomków pomordowanych. Oni wspierają nasze działania.