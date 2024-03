W Żółkiewce powstała Sala Królestwa Świadków Jehowy

„Sala Królestwa to prosty w formie, ale i funkcjonalny budynek” – napisał do nas Robert Warda, rzecznik Świadków Jehowy. „W audytorium głównym (w Żółkiewce) znajduje się około 130 wygodnych miejsc siedzących. Obiekt wyposażony jest w sprzęt audio-wideo, co umożliwia komfortowy odbiór programu. Dla osób, które nie mogą być osobiście na spotkaniach, zainstalowano kamerę, dzięki której mogą korzystać z transmisji na żywo”.

Obiekt jest przystosowany także do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowa Sala Królestwa w Żółkiewce zostanie wykorzystana także 24 marca podczas uroczystości nazywanej „Pamiątką”. To najważniejszy dzień dla Świadków Jehowy na całym świecie. Spotkają się w wielu miejscach by po zachodzie słońca upamiętniać śmierć Jezusa Chrystusa.

Uroczystość odbędzie się w tym roku w 1270 miejscach Polski. Świadkowie Jehowy spotkają się także w Zamościu: w Hotelu Artis, Pensjonacie „Myka” w Sali Królestwa Świadków Jehowy przy ul. Świętego Piątka oraz w Zamojskim Domu Kultury.