„Inwestycja została wykonana za szybko”. Kolejne kłopoty z ulicą Altanową w Zamościu

- Budowanie na dość grząskim, niestabilnym gruncie nie jest niczym nadzwyczajnym – tłumaczył. - Niestety pojawiły się jakiś czas temu spękania. Inwestycja jest jednak objęta gwarancją. W tym przypadku to okres 96 miesięcy (8 lat).

W czym jest problem?

Wiceprezydent Piotr Orzechowski przekonywał także, że jest to okres „bardzo solidny”, a wykonane poprawki „zabezpieczą interesy mieszkańców”. W podobnym tonie wypowiadał się Stanisław Flis, dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych. Do tematu powrócił jednak podczas ostatniej sesji RM radny Rafał Zwolak. Tłumaczył, że dochodzą do niego niepokojące głosy, że ulica teraz „rozjeżdża się w drugą stronę”.