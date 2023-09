Co z bezpłatną komunikacją w Zamościu? Trzeba uzbroić się w cierpliwość

„Nie korzystam z komunikacji miejskiej i nie mam ochoty sponsorować tejże innym. Tak się powinno na to patrzeć. Strasznie absurdalny pomysł” – napisał jeden z internautów na naszej stronie FB. „Nie ma darmowej komunikacji, to idzie z podatków, które ludzie płacicie” – wtórował mu inny mężczyzna.

To idzie z podatków

Pomysł forsował Sławomir Ćwik, zamojski radny miejski. Od słów udało mu się przejść do czynów. Odpowiedni projekt uchwały w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji został przygotowany (podpisało się pod nim dziesięcioro radnych z różnych klubów). Miał być on głosowany na sierpniowej sesji zamojskiej RM.

Piotr Błażewicz, przewodniczący zamojskiej RM zgłosił natomiast wniosek, aby pomysł poddać jeszcze konsultacjom społecznym. Miałyby one być organizowane we wrześniu na zamojskich osiedlach. Radnych to wszystko chyba przekonało. Projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad. Nie wszystko idzie jednak gładko.

Do tego jednak nie doszło. Dlaczego? Krzysztof Szmit, prezes MZK w Zamościu zaapelował do radnych, aby nie podejmowali takiej decyzji przed przeprowadzeniem „audytu kosztowego”. Dzięki niemu będzie m.in., wiadomo jakie będą dokładne koszty planowanego przedsięwzięcia.

Wygląda na to, że we wrześniu konsultacje - przynajmniej na zamojskich osiedlach - się nie odbędą. Sprawa na pewno będzie jednak omawiana na wrześniowej sesji Rady Miejskiej. Być może wówczas oszacowane zostaną już dokładne koszty planowanych ulg.

Udogodnienie

Jest o co walczyć. Na bezpłatną komunikację zdecydowały się już m.in. władze Chełma. - Pomysł się sprawdza. Autobusy Chełmskich Linii Autobusowych jeżdżą teraz przeważnie pełne, a ludzie to sobie chwalą – zapewnia jedna z mieszkanek Chełma. - Dowożą pasażerów do pracy, na okoliczne działki, dzieci do szkoły. To duże udogodnienie. Nie trzeba też np. zatrudniać kontrolerów biletów.

Do tematu wrócimy.