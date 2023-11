Znikome zainteresowanie. Co zatem z bezpłatną komunikacją miejską w Zamościu?

Wygląda na to, że będą mieli twardy orzech do zgryzienia. - Czekam jeszcze na oficjalny protokół z UM. Gdy go otrzymam, będziemy z radnymi w tej sprawie dyskutować – mówi Piotr Błażewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Zamościu. - Czy przygotowany przez nas projekt uchwały w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji pojawi się na sesji RM? Nie umiem jeszcze powiedzieć. To wszystko będzie wiadomo dopiero w przyszłym tygodniu - Mam nadzieję, że dotrą do nas także wyniki owego audytu kosztowego z MZK. Bo jeszcze ich nie mamy.