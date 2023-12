"Finanse Zamościa są bezpieczne". Zamojscy radni miejscy uchwalili budżet na 2024 rok

- Dla mieszkańców ważne jest to, żeby miasto było dla nich przyjazne, zapewniało odpowiedni komfort życia, spełniało oczekiwania. Na tym polu udało się wiele zrobić – podkreślał radny Szczepan Kitka podczas obrad. - To przeogromne inwestycje infrastrukturalne, w tym drogowe, dotyczące oświetlenia miasta, ale także termomodernizacyjne czy kompleksowe remonty obiektów zabytkowych. W nowej uchwale budżetowej będzie to kontynuowane.

Z zewnętrznym dofinansowaniem

Podwyżki dla nauczycieli? Potrzebna jest debata

- W 2020 r. były to 44 mln zł, w 2021 r. - 47,9 mln zł, w 2022 r. - 56,8 mln zł, w tym roku 73 mln zł. Jeśli rząd zrealizuje zapowiedzi podwyżek dla nauczycieli, które bezwzględnie są ważne i konieczne, ale nam ich nie zrekompensuje, to kwota dopłaty wzrośnie powyżej 80 mln zł., może zbliży się do 100 mln zł. – przypominał prezydent Wnuk. - Dlatego w przyszłym roku debata dotycząca finansowana oświaty będzie musiała się odbyć. Bo nie widzę możliwości, żeby miasto Zamość było w stanie wygenerować taką kwotę z własnych środków.

Prezydent Wnuk mówił, że władze miasta patrzą na ten wzrost dopłat na oświatę z obawą. - Budżet to nie tylko obciążenia. Zawsze brałem też pod uwagę to, co udało się dokonać – mówił prezydent Wnuk. - To jest dziesiąty budżet, który państwu przedstawiam. Tylko na inwestycje wydaliśmy w tym czasie 755 mln zł, a zadłużenie wzrosło o 150 mln zł. To naprawdę powód do zadowolenia.

Prezydent podkreślił też, że „finanse Zamościa są bezpieczne”.