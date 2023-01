Złote czasy zamojskiej komunikacji autobusowej. Uwieczniono je na starych fotografiach

Pierwsze omnibusy zwane w Zamościu także „samojezdami” pojawiły się w Zamościu już w 1904 r. Każdy z nich mógł zabrać ośmiu pasażerów z bagażami. To było nie lada wydarzenie.

„Taki samochód idzie z taką siłą, jakby do niego zaprzężono 10 do 12 koni” – zachwycał się jeden z ówczesnych tygodników.