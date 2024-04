Druga tura wyborów w Zamościu. Na razie pusto przed urnami

Mieszkańcy mają do wyboru dwóch kandydatów na prezydenta Hetmańskiego Grodu.

- Ogólnie niedzielne ulice miasta są jeszcze puste, a ludzie do tych wyborów podchodzą naprawdę na spokojnie. Są mądrzejsi niż się to czasami niektórym kandydatom wydaje – mówi z uśmiechem jeden ze starszych mężczyzn, którego spotkaliśmy przed lokalem wyborczym w Zamościu. - Myślę, że starsi przyjdą po kościelnych nabożeństwach, a młodsi jakoś po południu.

- Głosowanie to obowiązek. Ja tak uważam. Myślę, że ludzie przyjdą do urn jednak w większej liczbie – dodaje jedna z kobiet. - Bo z tego co wiem, w innych komisjach miejskich, też jak na razie, dosyć sennie…