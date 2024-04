„Manifestacje narodowej jedności”. Świętowanie 1 maja we wspomnieniach

„A więc – bardzo duża popularność telewizji i pralek” – pisał Jerzy Zakrzewski, autor artykułu. „W około 80 proc. mieszkań były, poza sakramentalnymi już radioodbiornikami, telewizory i pralki. To dowodzi zapotrzebowania na kulturę, głodu rozrywki i chęci eliminowania najcięższej pracy kobiet, jaką było do niedawna (...) pranie przy pomocy rąk. Zasługuję również moim zdaniem na podkreślenie umiarkowana ilość dzieci (...). Co do umeblowania, to panuje wciąż tradycyjny wysoki połysk, nadmiar na ogół mebli”.