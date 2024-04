W Zamościu szykuje się druga tura wyborów. Pełne dane jeszcze nie są jednak dostępne Bogdan Nowak

Dla wielu to może być duże zaskoczenie. Oficjalnych, pełnych danych jeszcze nie ma, jednak wygląda na to, że w Zamościu dojdzie do drugiej tury wyborów. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki z 32 (na 35) obwodów głosowania w tym mieście. Wygląda zatem na to, że w drugiej turze wyborów zmierzą się w Zamościu: Rafał Zwolak i Andrzej Wnuk.