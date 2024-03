6,39 procent mieszkańców Zamościa korzystało w 2023 roku z opieki społecznej

Ubóstwo, bezrobocie, bezradność

Bieda jednak trochę odpuściła. Bo ze statystyk wynika, iż w 2023 roku z pomocy społecznej korzystało w Zamościu o 110 rodzin mniej niż rok wcześniej. Jakie były najczęstsze powody przyznawania świadczeń socjalnych? 762 rodziny dotknęło ubóstwo (to ponad 40 proc. wszystkich świadczeniobiorców), 612 – bezrobocie (ponad 32 proc.), ale także m.in. długotrwałe lub ciężkie choroby, niepełnosprawność czy alkoholizm (było to 119 rodzin, czyli 6,26 proc.). Niestety, często te wszystkie kłopoty dotykają zamojskie rodziny jednocześnie.

Dochody… od zera do 300 złotych

Dochody niektórych podopiecznych MCPR były na zatrważającym poziomie. Z raportu wynika niego, iż w 105 zamojskich rodzinach miesięczny dochód na osobę wynosił od zera do 300 zł (dotyczy to w sumie 381 osób), w 153 rodzinach – od 300 do 600 zł na osobę (567 osób), w 81 – od 600 do 900 zł, a w 51 – od 900 do 1,2 tys. W sumie takich rodzin było w Zamościu 451, co stanowi w sumie 2412 osób.

W statystykach nie zapomniano także o ludziach samotnych. 295 mieszkańców Zamościa miało w 2023 rok dochody na poziomie od zera do 350 zł, 209 – od 350 do 776, a 46 – od 776 do 1164 zł.