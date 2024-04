Są już oficjalne wyniki. Batalia o fotel prezydenta Zamościa nadal trwa

"To ogrom zaufania, które jeszcze bardziej motywuje mnie, by służyć miastu i sprawiać, by było dobre do życia" – napisał na swoim profilu internetowym Rafał Zwolak. "Znacie mnie, wiecie, że nie zawiodę. Poszliście Państwo do urn i zagłosowaliście... tak naprawdę nie dla mnie, a dla Zamościa i jego mieszkańców – absolutnie dla każdego - bo to Oni są w tym wszystkim najważniejsi”.

Takie wyniki mogą być dla wielu zaskoczeniem. Jednak Rafał Zwolak jest zamojskim radnym trzecią kadencję. Ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski (jest magistrem socjologii). Jak nam powiedział pracuje obecnie w branży fotowoltaicznej. Jego kampania wyborcza rozpoczęła się oficjalnie jeszcze 22 grudnia. - Wspierają mnie przyjaciele, którzy tutaj także przybyli – mówił wówczas z dumą podczas spotkania na zamojskim Rynku Wielkim.

Na dobry wynik zapracował także prezydent Andrzej Wnuk. Jego aktywność m.in. w Internecie była i jest ogromna. W licznych postach mówił o swoich dokonaniach. Teraz zapowiada dalszą walkę w wyborach.