„Chodzi o zasadę”. Radni sprzeciwiają się budowie wieży telekomunikacyjnej w ścisłej zabudowie

Wojciech Matwiejczuk, wiceprzewodniczący RM zaapelował podczas obrad, żeby stanowisko (przyjęte w formie uchwały) zostało skierowane do wojewody lubelskiego, ale także do posłów z naszego regionu. - Działania podejmowane są przez inwestora w oparciu o określoną ustawę – tłumaczył radnym. - Jest takie zagrożenie, że przepisy nie uwzględniają interesów społecznych. Chodzi o to, żeby mieszkańcy mieli prawo opiniowania już na pierwszym, najwcześniejszym etapie. Teraz nie mają takiej możliwości.