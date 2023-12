Ruszył do boju jako pierwszy. Radny Rafał Zwolak chce zostać prezydentem Zamościa

To Andrzej Wnuk, obecny prezydent Zamościa, posłowie: Sławomir Zawiślak, Jarosław Sachajko oraz Sławomir Cwik (tę ostatnią kandydaturę można chyba wykluczyć, skoro oficjalnie popiera Rafała Zwolaka), ale także m.in. Piotr Błażewicz, przewodniczący zamojskiej Rady Miejskiej.

- To są tylko spekulacje. One jednak pojawiają się w wielu rozmowach. Dlatego uważam, że kandydaci na stołek prezydenta już powinni się ujawnić. W interesie mieszkańców miasta, którzy muszą wiedzieć czego się spodziewać, porównywać programy itd. Najwyższy już na to czas. Rafał miał odwagę ruszyć do boju jako pierwszy. I ja m.in. za taką odwagę go szanuję – mówiła jedna z przybyłych na piątkowe spotkanie kobiet.