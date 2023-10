W Zamościu pojawi się 14 autobusów elektrycznych. Na razie trwają testy

Umowę w sprawie zakupu owych pojazdów podpisano ze spółką „MAN Truck & Bus Polska”. Zamówione autobusy niedawno zjechały z linii produkcyjnej. Ich zakup pochłonie ponad 47,7 mln zł. 64 proc. tej kwoty stanowi dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zamojski MZK od dawna przygotowywał się do takiej inwestycji. Bo jak to wytłumaczono na specjalnie zwołanej konferencji prasowej mają one wiele zalet. Pracują cicho, są wydajne i nie emitują spalin, co ma ogromne znaczenie dla środowiska naturalnego.