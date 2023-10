Dużo, nie znaczy ładnie! Modlitwa za zmarłych znaczy więcej niż dziesiątki zapalonych zniczy

To już kolejna taka prośba. Podobny apel biłgorajscy urzędnicy zamieścili na stronie internetowej UM także w ubiegłym roku.

Pomyślmy o tych, którzy przyjdą po nas

Powoływali się wówczas na dane przygotowane przez „Portal Komunalny”. Wynika z nich, że mieszkańcy naszego kraju kupują rocznie ok. 300 mln zniczy. Wypada zatem kilka sztuk na każdą osobę. Zalegają one później wraz ze sztucznymi wiązankami kwiatów nie tylko na cmentarnych śmietnikach. Zdaniem biłgorajskich władz trzeba to ograniczyć.

„Nie twórzmy wielu ton śmieci z plastiku i szkła” – apelują biłgorajscy urzędnicy. „Zapalmy symboliczny znicz na grobie bliskiej osoby. Modlitwa czy wspomnienie bliskich nam zmarłych znaczą więcej niż dziesiątki zapalonych zniczy. Pomyślmy nie tylko o tych, którzy odeszli, ale także o tych, którzy przyjdą po nas”.

Naszym zdaniem apel biłgorajskich urzędników warto rozszerzyć na cały region. W tym mieście podjęto także inną, ważną inicjatywę. Na starym cmentarzu przy ul. Lubelskiej w Biłgoraju jakiś czas temu ustawiono specjalny regał w którym można było zostawić zużyte, wypalone znicze. Można je było potem za darmo wziąć, włożyć nowy wkład i postawić na wybranym grobie.