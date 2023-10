"Wow, ale zaszaleli". Dyskusja o cenach obiadów i dopłatach do posiłków w zamojskich podstawówkach

„W ramach programu kwota dofinansowania do ciepłego posiłku – zupy – wynosi 0,54 gr.” - napisał przewodniczący Spozowski. „Cena za zupę wynosi 8 zł , z czego rodzic wnosi opłatę za koszt surowca przeznaczonego do sporządzenia posiłku (wsad do kotła) w wysokości 7,46 zł. Stawka obowiązuje w roku szkolnym 2023/2024. Dzieci, które mają wykupiony cały abonament (zupa +drugie danie) będą miały pomniejszoną kwotę za obiad o 0,54 gr. za dzień”.

To się miasto szarpnęło

To wywołało wiele komentarzy. Chodzi o wysokość dofinansowania. „Jeżeli to prawda to mogli już nic nie dawać. Mniejszy wstyd by był” – napisał pan Krzysztof. „Mają rozmach”. „Imprezy na Starówce kosztują, więc nie ma na do finansowanie dzieciakom posiłków”, „To się „miasto szarpnęło”, „To 10,70 miesięcznie. Wow, ale zaszaleli” – komentowali także inni internauci.

Ile kosztuje szkolny obiad?

Pod tym wpisem umieszczono również tabelkę, w której wyszczególniono ceny posiłków w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto. Jak to wygląda? Cena zupy to we wszystkich placówkach 4 zł, a drugie danie kosztuje od 12 do 14 zł. Podano także ceny całego zestawu. To koszt od 13 do 15 zł (tabelkę umieszczamy obok).

Wygląda na to, że ta sprawa może mieć ciąg dalszy. W dyskusji nt. dopłat w ramach programu „Gorący posiłek” wziął udział także Rafał Zwolak, zamojski radny miejski.